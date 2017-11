Ylämaantiestä esittelytilaisuus

Kaakkois-Suomen ely-keskus järjestää ensi viikon keskiviikkona esittelytilaisuuden maantien 3864 eli Ylämaantien parantamista koskevista esisuunnitelmista.

Tietä on tarkoitus parantaa noin yhdeksän kilometrin osuudelta välillä Ylikkälä-Vilkjärvi-Pulsa.

Selvitystyö kohdistuu ensisijaisesti tiejakson Sipari-Pulsa nykyiseen käytävään. Tällä osuudella tie on sorapäällysteinen ja sen ongelmia ovat mutkaisuus, mäkisyys sekä huonot näkemäalueet liittymissä ja tielinjalla.

Osuudella on tapahtunut vuosina 2011-16 viisi liikenneonnettomuutta, joista kolme on johtanut henkilövahinkoihin.

Laadittavana olevassa tiesuunnitelmassa määritellään tarkemmin mitä parantamistarpeita osuudella on. Tavoitteena on parantaa nykyinen soratieosuus Siparin kylältä Pulsan asemalle saakka kestopäällysteiseksi maantieksi.

Hankkeella ei ole vielä rahoitusta eikä myöskään sen ajankohtaa ole määritelty. Suunnitteluvaihe halutaan kuitenkin tehdä valmiiksi ensi vuoden aikana.

Esisuunnitelmiin voi tutustua 22. marraskuuta kello 17-19 välillä yleisötilaisuudessa Vilkjärven kylätalolla.