Virolahdella poikkeuksellinen keuhkokuume-epidemia

Virolahdella on puhjennut tänä syksynä poikkeuksellisen laaja keuhkokuume-epidemia. Sairastuneita on tällä hetkellä useita kymmeniä. Tauti ei ole perusterveelle ihmiselle hengenvaarallinen, mutta hoitoon kannattaa hakeutua, jos oireina on kova yskä ja kuumeilu.

Epidemia on ilmeisesti saanut alkunsa yläkoulusta, mutta on levinnyt sieltä alakouluun ja päiväkoti-ikäisiinkin. Tautia havaittiin ensimmäisen kerran syyskuun lopulla ja sen jälkeen se on jatkanut leviämistä.

– Lasten ja nuorten lisäksi nyt on sairastunut myös perheenjäseniä. Potilaita on tällä hetkellä useita kymmeniä, sanoo Virolahden terveysaseman vastaava lääkäri Annastiina Lidsle.

Virojoen lisäksi epidemiaa on tavattu ainakin Klamilassa ja Miehikkälässäkin on muutamia potilaita.

– Mihinkään paniikkiin ei ole syytä, sillä tämä on antibiooteille hoidettavissa oleva sairaus. Se paranee ilman antibioottejakin, mutta niillä taudin kestoa voidaan lyhentää.

Annastiina Lidsle korostaa, että taudin leviämisen ehkäisemissä tärkeää on yskimishygienia ja käsienpesu.

– Yskiminen kannattaa suorittaa hihaan tai nenäliinaan ja nenäliina sen jälkeen suoraan roskiin. Myös käsien peseminen tai desifiointi on hyvin tärkeätä. Lisäksi sairastuneiden lasten on syytä pysyä poissa harrastuksista ja koulusta tai päiväkodista useamman päivän, jotta tauti ei pääsisi leviämään, hän opastaa.

Epidemiaa on seurattu muutaman viime viikon aikana ja sen aiheuttajaksi on varmistunut mykoplasma.

– Tässä ovat olleet koko ajan mukana kunnan epidemioista vastaava lääkäri ja keskussairaalaan infektiolääkärit, muutama potilas on myös ollut sairaalahoidossa. Tämä on sellainen tauti, joka voi pahentaa muun muassa astman oireita.

Vaikka keuhkokuume-epidemia on vielä päällä, siitä halutaan samalla ottaa oppia tulevaisuutta silmällä pitäen.

– Toivomuksemme on, että potilaat kävisivät 2-5 viikon kuluttua sairastumisestaan kontrolliverikokeissa. Se olisi tärkeätä, että tästä voidaan oppia tulevaisuutta ajatellen, Lidsle toivoo.

JUKKA KINNUNEN