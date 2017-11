Valepoliisiepäilyjä Haminassa

Kolme eri haminalaista henkilöä on saanut tällä viikolla puhelinsoiton, jossa soittaja on esittäytynyt poliisiksi ja on hän kertonut vastaajan pankkitilillä tapahtuneesta nostosta tai nostoyrityksestä. Soittaja on yrittänyt saada puhelun aikana selville vastaajan pankkitunnukset.

Yksi puhelun saaneista henkilöistä oli jutellut hetken soittajan kanssa ja oli hän epäillyt sitä, että soittaja olisi oikea poliisi. Soittaja oli kertonut, että hetken kuluttua vastaajan luokse tulisi poliisipartio selvittämään asiaa. Onneksi tämänkin vastaaja oli osannut epäillä puhelua huijarin soittamaksi.

Poliisille oli tullut tämän jälkeen myös kolmas ilmoitus saman sisältöisestä puhelusta. Puhelimessa poliisiksi esittäytynyt henkilö on yrittänyt saada tietoja vastaajan pankkitilistä.

Poliisi varoittaa, että oikea poliisi ei kysy koskaan pankkitileihin liittyviä tunnuksia puhelimessa. Poliisi ei tarvitse tunnuksia myöskään rikostutkinnassa, koska poliisi saa tarvittavat tiedot suoraan pankista. Soittaja vetoaa usein kiireeseen, mutta sekin on osa huijaustarinaa.

Poliisi toivoo, että näistä huijauspuheluista tehtäisiin aina rikosilmoitus, joko henkilökohtaisesti tai sähköisesti.

Jos kansalainen epäilee poliisiksi esittäytyvän henkilön todenperäisyyttä, kannattaa ottaa ylös soittajan puhelinnumero. Aidon poliisin tavoittaa aina vastasoitolla poliisin keskuksen kautta.

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen vaihteen numero on 0295 430 331 (avoinna arvikin klo 8-16.15).