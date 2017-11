Kultamitalit kruunasivat futiskauden

SAMMONTALOLLA Virojoella oli vilskettä perjantai-iltana, kun pienet ja vähän isommatkin jalkapallon harrastajat kokoontuivat kauden päättäjäisiin ja palkintojenjakotilaisuuteen.

Jalkapallojaosto on edelleen Virolahden Sammon ylivoimaisesti suurin liikuttaja. Jaoston puheenjohtaja Raine Rantala kertoi, että Sammossa oli tänä vuonna 112 lisenssin lunastanutta pelaajaa. Määrä kasvoi kuudella viime kaudesta.

– Aktiivisia jalkapallon harrastajia joukossamme on laskutavasta riippuen yli 150, kenties jopa 200. Kun pelaajien määrän suhteuttaa väkilukuun, emme häviä yhtään isoille jalkapalloseuroille.

Päättyneen kauden erityinen ilonaihe oli C15-joukkueen piirinmestaruus. Edellisen piirinmestaruuden Sammon jalkapalloilijat voittivat vuonna 2009. Silloinkin asialla oli C15-joukkue.

Ilonaiheeksi Rantala nosti myös edustusjoukkueen pelaajamäärän.

– Edellisinä vuosina on tuskailtu sitä, saadaanko joukkuetta kasaan. Nyt joukkueessa oli 28 lisenssipelaajaa.

Myös Virolahden Sammon puheenjohtaja Harri Tolsa oli syystäkin tyytyväinen jalkapallojaoston vireään toimintaan.

– On ilo nähdä täällä näin paljon urheilevaa väkeä. Kun porukka jalkapallon parissa on vielä lisääntynytkin, seuran johto ei voi olla muuta kuin tyytyväinen.

Tolsa osoitti kiitoksensa myös harrastajien taustajoukoille.

– Kun toiminnassa on mukana näin paljon nuorisoa, se vaatii myös taustajoukoilta paljon intoa ja halua kuskata joukkoa harjoituksiin. On ollut hienoa nähdä, että monessa joukkueessa vanhemmat vetävät myös harjoituksia, jos valmentaja ei jostain syystä pääse paikalle.

Sammon puheenjohtaja toi jalkapallokauden päättäjäisiin komean Pentin pokaali -kiertopalkinnon, jonka hän luovutti pm-kultaa voittaneen C15-joukkueen valmentajalle Tiina Kaitaiselle.

Pentin pokaalin on aikoinaan lahjoittanut Virolahden Sammolle Pentti Taavitsainen, vuonna 1921 syntynyt Sammon urheilija monessa lajissa. Kiertopalkinto on luovutettu 1990-luvulta alkaen seuran toiminnassa aktiivisesti mukana olleille vetäjille.

Marju Perilä

Palkitut

F7-juniorit: kaikki pelaajat sekä paras pelaaja Atte Hyytinen ja rohkein pelaaja Saana Tohmo.

F8-juniorit: kaikki pelaajat.

E10-juniorit: kaikki pelaajat sekä reilu pelaaja Sulo Saarilaakso, kehittynein pelaaja Aada Paappanen ja huippupelaaja Vili Palonen.

E11-juniorit: kaikki pelaajat.

D13-tytöt: kaikki pelaajat sekä vuoden tsemppari Sanna Hellä.

D13-pojat: kaikki pelaajat sekä paras maalintekijä Johannes Kiri, taistelija/raataja Timi Urpalainen ja paras puolustava pelaaja Valtteri Peltonen.

Naiset: kaikki pelaajat sekä puolustuspelaaja Henna Littunen, hyökkääjäpelaaja Riina Saarainen, tehopelaaja (eniten maaleja ja maalisyöttöjä) Ella Rantala, taistelija Lotta Takala ja vuoden pelaaja Teea-Tuulia Husu.

Miehet: maalitykki Matias Uutela, paras pelaaja Joonas Notkola, vuoden yleispelaaja Oscar Mattsson ja paras puolustaja Tommi Nororaita.

Old Stars: pistepörssin voittaja Miika Mattila, syöttöpisteiden voittaja Markku Kiukas, aktiivisin harrastaja Kari Uutela, joka paikan futari Petri Lintunen, puolustuspelaaja Juho Uutela, taistelijapelaajat Timo Hasu ja Jarmo Peltonen sekä kauden maalin tehnyt Kari Uutela.

C15-pojat: pm-kultamitalit ja piirin voittopokaali koko joukkueelle. Myös emoseura Virolahden Sampo palkitsi koko joukkueen.

Vuoden vetäjä: Jarmo Peltonen.

Vuoden valmentaja: Tiina Kaitainen.

Virolahden Sammon myöntämä Pentin pokaali -kiertopalkinto: Tiina Kaitainen.