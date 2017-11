Nuorisovaltuusto on nuorison voimavara

Miehikkälän nuorisovaltuusto on miehikkäläläisten nuorten oma kunnallinen vaikuttajaryhmä, jonka tarkoitus on edistää miehikkäläläisten nuorten äänen kuulumista kunnan suuntaan.

Tällä hetkellä nuorisovaltuustoon kuuluu 9 aktiivista nuorta, viranhaltijaedustaja ja nuva-kummi. Miehikkälän nuorisovaltuusto on toiminut virallisesti vuoden 2017 alusta lähtien ja kokoontuu tarpeen tullen.

Miehikkälän nuorisovaltuusto käsittelee nuoria koskevia asioita, nuorilta tulleita aloitteita ja tekee omia aloitteita lautakunnille. Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteen Lunninkuopan bussipysäkin parannukseen, päässyt lautakuntiin ja on aktiivisesti mukana uuden nuorisotilan kalustamisessa. Nuorisovaltuustollamme on myös suunnitteilla itsenäisyyspäiväjuhla joulukuulle uusissa nuokkarin tiloissa.

Meistä nuvassa oleminen on kivaa, hauskaa ja tuo olon, että saamme vaikuttaa. Miehikkälän nuorisovaltuusto on myös itse suunnitellut oman logonsa. Meidät löytää myös facebookista miehikkalannuva ja instagramissa miehikkalannuva.

Essi Oikarinen

Miehikkälän nuorisovaltuusto

varasihteeri