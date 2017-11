Seurakunnan talous tiukkenee

Haminan seurakunta valmistautuu tulevaan vuoteen jälleen kerran tiukentuvan taloudenpidon varjossa. Viime viikolla koolla ollut kirkkovaltuusto ei vielä lyönyt lukkoon talousarviotaan ensi vuodelle, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, että säästöjä pitää löytää, kun tuloveroprosentti pidetään ennallaan.

Seurakunnassa ollaan nyt ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa sen jäsenmäärä on laskenut alle 20 000:n. Rajapyykki alitettiin alkusyksyn aikana, eikä näköpiirissä ole mitään sellaista, mikä nostaisi määrän uudelleen kasvuun. Päinvastoin, syntyvyys seurakunnan alueella on selvästi kuolleisuutta alhaisempi, alue on muuttotappiollinen ja kun kirkostakin erotaan edelleen kiivaaseen tahtiin, yhtälö ei ole taloudenpidon kannalta millään tavalla mairitteleva.

Seurakunta aikoo siitä huolimatta pitää tuloveroprosenttinsa 1,60:ssä eli ennallaan. Seurakunta arvioi, että nostamalla tuloveroprosenttia sen positiiviset vaikutukset jäisivät negatiivisia huomattavasti pienemmiksi. Samalla kuitenkin on selvää, että verotulot laskevat edelleen vuosi vuodelta, kun veronmaksajiakin on koko ajan vähemmän.

Kirkkovaltuusto teki kiinteistöistään linjauksen, eli määritteli ne kiinteistöt jotka ylläpidetään ja sellaiset joista voidaan luopua tai jopa pyritään eroon. Lista perustuu sitä valmistelleen työryhmän aikaansaannokseen, eikä sisällä mitään yllättävää. Kiinteistöstrategia on kuitenkin hyvä työkalu tulevaisuutta silmällä pitäen. Valtuuston määrittelemästä linjasta on helppo pitää kiinni.

Tiukkeneva talous seurakunnassa tarkoittaa edelleen sitä, että henkilöstö on entistä ahtaammalla. Uusia käsipareja ei töihin juuri oteta ja vapaaehtoisuutta korostetaan.