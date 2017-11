Julkiset hankinnat esillä Miehikkälässä

Virolahden ja Miehikkälän yrityksillä on mahdollisuus saada lisää tietoa ja päästä osalliseksi julkisista hankinnoista, kun Cursor Oy:n Road Show saapuu Miehikkälän koulukeskukseen 28. marraskuuta.

Julkisia hankintoja tehdään Etelä-Kymenlaaksossa joka vuosi noin 300 miljoonan euron edestä. Hankintojen kohdentaminen seudun yrityksille kehittää alueen elinvoimaisuutta, tuo verotuloja ja työpaikkoja sekä luo yrityksille edellytyksiä ja vakautta kehittää toimintaansa.

Road Show on infotilaisuus yrityksille hankintaneuvonnasta, kilpailutukseen osallistumisesta ja kunnan hankinnoista. Miehikkälässä tilaisuus alkaa kello 18 ja sinne on vapaa pääsy.