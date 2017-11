Maakunnan kulttuuriin luvassa lähes puolen miljoonan avustukset

Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto jakaa vuoden 2018 apurahoina 473 000 euroa tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä erilaisiin maakunnan kulttuurielämää edistäviin hankkeisiin.

Haettavana on muun muassa 40 000 euroa Kärkihankkeeseen, erilaisiin lastenkulttuurin hankkeisiin on puolestaan varattu noin 20 000 euroa. Myönnettävän apurahan alaraja on 2 000 euroa.

Apurahanhakijan verkkopalvelu avautuu 10. tammikuuta ja haku päättyy perjantaina 9. helmikuuta.

Apurahapäätökset tekee Kymenlaakson Kulttuurirahaston hoitokunta, johon kuuluvat puheenjohtajana virolahtelainen yhteiskuntatieteiden maisteri Siru Ahopelto, ylilääkäri Pasi Pöllänen, lehtori Riku Halinen, toimitusjohtaja Tomi Hautala, kuvataidesihteeri Mirkka Kallio, brändituottaja Seppo Laaksonen, musiikin lisensiaatti Pekka Lappalainen, asiamies Tuula Mäenpää, koulutusjohtaja Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala sekä kirkkoherra Juha Tanska.

Hakemusten arvioinnissa käytetään apuna ulkopuolisia asiantuntijoita. Apurahat jaetaan maakuntarahaston vuosijuhlassa, jota vietetään Kouvolassa 16. toukokuuta.

Kymenlaakson rahaston asiamiehenä toimii filosofian tohtori Päivikki Eskelinen-Rönkä ja sihteerinä tradenomi Camilla Grönlund.

Kymenlaakson rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Se perustettiin vuonna 1960. Rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja kymenlaaksolaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille sekä Kymenlaaksossa suoritettavaa tai Kymenlaaksoon kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten. Rahaston toimialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa.