Suomalaisten rajanylitykset laskusuunnassa

Suomalaisten tekemät rajanylitykset kaakkoisrajalla ovat vähentyneet selvästi tämän vuoden aikana. Ilmiö on havaittu kaikilla raja-asemilla ja esimerkiksi Vaalimaalla suomalaisten matkustajien määrä oli laskenut kuluneen vuoden aikana yli 13 prosenttia.

Rajaliikenteen määrä on ollut kokonaisuutena kuitenkin kasvussa. Kaakkois-Suomen rajavartioston rajanylityspaikkojen kautta on matkustanut kuluneen vuoden aikana noin 9 prosenttia enemmän ihmisiä kuin viime vuonna. Kasvu selittyy venäläismatkustajien lisääntyneellä ostosmatkailulla erityisesti Etelä-Karjalan suuntaan.

Vaalimaalla venäläisten osuus matkustajista on käytännössä viime vuoden tasoa. Sitä vastoin aasialaisten matkailijoiden määrä on jatkanut kasvuaan Vaalimaan rajanylityspaikalla.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto toivoo matkustajilta malttia ja erityisesti liikenneturvallisuuden huomioimista rajanylityspaikkojen alueella. Ruuhka-aikana muutama autoilija on tavoitellut ajansäästöä ohittelemalla henkilöautojonoa ajoittain jopa varsin innovatiivisillakin ratkaisuilla, kuten pientareen kautta kanssa-autoilijoita ohittelemalla.

Vuoden pimeimmän ajan käsillä ollessa riskit pelti- ja pahimmillaan henkilövahinkoihin ovat kasvaneet. Autoilijoiden on ehdottomasti noudatettava liikennesääntöjä, opasteita ja raja- sekä tulliviranomaisen määräyksiä rajatarkastuksiin jonottaessaan. Matkustajia pyydetään myös huomioimaan, että valtakunnanrajan ylittäminen jalkaisin on kiellettyä myös rajanylityspaikan alueella.