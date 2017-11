Haminan S-ostoskeskus on valmistunut

Vuosi sitten kesällä aloitetun S-ostoskeskus Haminan kokonaisvaltainen uudistus on saatu päätökseen, kerrotaan Kymen Seudun Osuuskaupasta.

S-ostoskeskus on käynyt läpi kattavat remontit, talotekniikka ja julkisivu uusittiin kokonaisuudessaan. Liiketoiminta sekä ravintolat nostettiin katutasoon, jotta myymälässä asiointi sujuu mahdollisimman helposti ja sujuvasti. Pysäköintipaikkojen määrä kasvoi ja hissit uusittiin. S-Market ja Emotion päivitettiin uusimman konseptin mukaiseksi ja Hesburgerin rinnalle lisättiin S-Cafe.

Lisäksi asiakkaita palvelevat uudistettu Alkon myymälä ja S-Pankin palvelupiste. Hankkeen kokonaisarvo on ollut noin 9 miljoonaa euroa.

Haminan ostoskeskuksen kiinteistö on ollut osuuskaupan omistuksessa 1920-luvulta saakka. Tällöin kiinteistössä oli useita puusta valmistettuja rakennuksia, joissa harjoitettiin eri liiketoimintoja. Nykymuotoiseen malliinsa kiinteistö valmistui vuonna 1965, kun Fredrikinkadun puolelle rakennettiin uudisrakennus ja toimintansa aloitti Sokos-tavaratalo. Sokos-tavaratalossa osastoja oli elintarvikkeista rautakauppaan sekä osuuskaupan konttoritoiminnot sijaitsivat siinä.

Uusitun myymälän avajaisia vietetään 23. marraskuuta kello 10. Avajaispuheenvuoron tulee pitämään KSO:n toimitusjohtaja Harri Miettinen sekä kaupungin terveiset välittää Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen. Avajaiset jatkuvat koko loppuviikon erilaisten tapahtumien muodossa.