Suomalainen messu matkaa suomalaisuuden ytimeen

Haminan seurakunta kunnioittaa 100-vuotiasta Suomea tarjoamalla konserttielämyksen kaikille lähiasukkaille. RUK:n Maneesissa esitetään tulevana sunnuntaina kello 15 Suomalaisen messun juhlaversio, jonka tänä vuonna on nähnyt jo yli 27 000 katsojaa.

Juhlavuoden kunniaksi tehtyyn juhlaversioon on yhdistetty laulun ja soiton lisäksi kuvamateriaalia Suomen luonnosta sekä kansakuntamme historian vaiheista. Laulajat, tanssijat ja säestävä pelimanniryhmä luovat kuvamateriaalin kanssa vaikuttavan lopputuloksen. Musiikissa on vaikutteita kansanlauluista ja pelimannimusiikista.

Juhlaversioon Lasse Heikkilä on säveltänyt uusia lauluja, joissa kuuluvat Suomen eri heimojen luonteet ja sävyt. Suomen lipun tapaan Suomalainen messu muistuttaa nykypolvia kristinuskon tärkeästä roolista maamme itsenäistymisen aikoihin.

Konsertin toteuttavat Lasse Heikkilän Valkia-ryhmä sekä tapahtumaa varten koottu paikallinen kuoro, jonka laulajat ovat pääasiassa Kaakon kamarikuorosta ja Haminan seurakunnan Gospel-kuorosta.

Yleisö pääsee myös mukaan laulamaan, sillä laulun sanoja heijastetaan suurelle valkokankaalle. Soolo-osuuksia laulavat kanttorit Kai Huopainen ja Ulla Suutari. Vapaaehtoinen kolehti kerätään Haminan seurakunnan diakoniatyön joulukassikeräykselle, jolla autetaan vähävaraisten jouluun valmistautumista.

Konserttiin on vapaa pääsy ja tapahtuman kesto väliaikoineen on noin kaksi tuntia.

Ulla Suutari