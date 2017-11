Charlotte-laiva seisoo edelleen jumissa Viipurissa

KESÄKUUSSA Viipurissa Venäjän tullin takavarikkoon ottaman Charlotte-laivan kohtalo on edelleen auki. Laiva seisoo satamalaiturissa, eikä tietoa sen Suomeen pääsystä ole. Japi-Matkojen toimitusjohtaja Jarmo Ahonen kiistää jyrkästi kaikki venäläisten esittämät väitteet rikollisesta toiminnasta. Samalla Ahonen ihmettelee, kuinka Suomen valtio ei halua ottaa asiaan mitään kantaa.

Venäjän tulli syyttää Ahosta niin sanotusta kapotaasi-liikenteen harjoittamisesta. Se tarkoittaa sitä, että tämä olisi ottanut alukselleen matkustajia vieraan valtion alueelta ja kuljettanut heitä toiseen paikkaan.

– Ensin minua syytettiin viinanmyynnistä ja sen jälkeen siitä, että olin luovuttanut aluksen toisen ohjattavaksi. Kun nämä syytteet kaatuivat, tuli syytös kapotaasi-liikenteen harjoittamisesta – tosin ilman maksua, Jarmo Ahonen kertaa kesäkuun 14. päivänä alkaneita tapahtumia.

Venäjän tulli vaati aluksi Ahoselta 100 000 euron takuita, mutta pienensi summan myöhemmin 40 000 euroon. Charlotte-laivan arvoksi Venäjän tulli on määritellyt 250 000 euroa.

– Jos sen takuun maksaisin, juttu raukenisi siihen, mutta samalla myöntäisin syyllisyyteni, Ahonen sanoo.

Epäselvää tarinassa on Ahosen mukaan se, kuka lopulta Venäjän tullissa laittoi leiman papereihin, jotka johtivat Ahosen ja tämän miehistön pidättämiseen sekä laivan takavarikkoon Uuraan satamassa.

– Sitä olen kysynyt, mutta aina asia sivuutetaan ja puhe vaihtuu toiseen aiheeseen.

Yhteyshenkilönä Venäjän tullissa toimii Aleksei Svetkov -niminen virkailija.

– Hän on ihan ok-tyyppi, mutta hän tekee mitä esimiehet käskevät, Ahonen tuumailee.

Uuraasta laiva ajettiin Viipuriin, jossa se on seissyt siitä lähtien.

Jarmo Ahonen on laivansa tilanteesta huolissaan. Hän epäilee, että taustalla on jonkun tahon halu soluttaa laiva omiin nimiinsä Venäjällä.

Apua Ahonen on pyytänyt monelta eri taholta valtiojohtoa myöten. Sitä ei ole juuri herunut.

– Viestejä on lähtenyt niin pääministerille kuin presidentillekin, mutta kovin hiljaista on ollut. Ainoa asiaan kantaa ottanut poliitikkomme on Eero Heinäluoma, joka on yrittänyt viedä asiaa eteenpäin.

Yllättäviäkin vastauksia on kärkipoliitikoiden suunnalta kuultu. Muun muassa ulkoministeriöstä, jolle asian luulisi eniten kuuluvan.

– Kun kyselin tästä Timo Soinin avustajalta, sain vastauksen, ”ettei tämä meille kuulu”. Kysyinkin, että kenelle tämä sitten kuuluu, puolustusministeriöllekö, Ahonen hämmästelee.

Ahonen itse on joutunut venäläisten kanssa melkoiseen mankeliin.

– Minun piti mennä Pietariin psykologin ja psykiatrin kuulusteluun. Sen jälkeen minua kuulusteli kuusijäseninen lääkärikomissio, joka tivasi kaikkea mahdollista lapsuudestani, sekä alkoholin ja huumeiden käytöstä. Viime keskiviikkona sain sitten paperit, etten ole hullu enkä narkkari.

Tarinan jatkosta Ahonen ei osaa tällä hetkellä sanoa mitään varmaa. Hän toivoo, että Suomen valtio käyttäisi kaikki mahdolliset keinot, että Charlotte saadaan takaisin Klamilaan.

Jarmo Ahonen neuvotteli venäläisten kanssa tilanteesta viimeksi tiistaina, mutta ilman mainittavaa tulosta.

JUKKA KINNUNEN