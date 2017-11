Salpalinjalle ei kaivattua statusta

Valtioneuvosto ei nimitä Salpalinjaa itsenäisyyden monumentiksi Salpalinjan perinneyhdistyksen toivomalla tavalla. Valtioneuvoston kanslia ilmoitti asiasta maanantaina.

Perusteluissaan kanslian Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmapäällikkö Suvi Innilä sanoo, ettei nimitykseen ollut mahdollisuuksia, eikä valtuuksia. Tällainen perustelu kuulostaa vähintäänkin epämääräiseltä, sillä itsenäisyyden monumentti -hanketta on ajettu ponnekkaasti jo useamman vuoden, joten toive ei ole voinut tulla kenellekään yllätyksenä. Mahdollisuudet ja valtuudet olisi voitu hyvinkin järjestää.

Lopulliset syyt saattavat jäädä arvailujen varaan, mutta selvää on, ettei valtioneuvostossa – syystä tai toisesta – nähdä asiaa samalla tavalla kuin se nähdään täällä Salpalinjan alkulähteillä. Ehkä Salpalinjaa ei koeta kelvolliseksi kantamaan itsenäisyyden monumentin statusta, koska linjaa ei koskaan koeteltu tositoimissa maan puolustamiseksi. Olisiko tilanne toinen, jos maata valloittaneiden neuvostopanssareiden vyöry olisi katkaistu jossakin Harjun peltoaukeilla, Miehikkälän kalliobunkkereissa tai pohjoisemmissa korpimetsissä?

Innilän viestissä sanotaan, ettei mitään muutakaan kohdetta olla nimeämässä itsenäisyyden monumentiksi juhlavuoden tiimoilta. Se ei meitä täällä Kaakonkulmalla juurikaan lohduta, mutta todettakoon, ettei koko maasta löytyisikään mitään sellaista, mistä voisi käyttää sanaa ”monumentti” tässä yhteydessä.

Päätös on sikälikin erikoinen, että nimeäminen ei olisi maksanut mitään, eikä se kyllä olisi ollut keneltäkään muulta mistään poissa. Täällä Kaakonkulmalla sitä vastoin nimitys olisi tuonut asialle kaivattua painoarvoa ja sitä kautta myös matkailutuloja.