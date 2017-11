Sähkölaskuun tuntuva korotus tammikuussa

Kymenlaakson Sähköverkon siirtohinta nousee tammikuun alussa. Hinnankorotuksen vaikutus asiakkaiden verolliseen siirtohintaan eli siirtolaskun loppusummaan on keskimäärin 8 prosenttia. Korotuksen jälkeen Kymenlaakson Sähköverkon siirtohinnat asettuvat kokonaistarkastelussa valtakunnallisen keskiarvon tuntumaan.

– Tavoitteemme on jatkossakin pitää hintataso maltillisena. Uusia korotuspaineita ei lähitulevaisuudessa ole näköpiirissä, mikäli lainsäätäjä ei aseta lisää vaateita ja kantaverkkoyhtiö Fingridin hinnoittelu pysyy tämän päivän tasolla, arvioi toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n tiedotteen mukaan.

Siirtohinnan korotus perustuu lain edellyttämien verkostoinvestointien rahoitukseen. Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki määritteli sähkön toimitusvarmuustavoitteet ja käynnisti samalla lähes kaikissa 80 verkkoyhtiöissä huomattavat ja pitkään jatkuvat investoinnit.

– Meillä on ylläpidettävää ja kehitettävää verkkoa yli 13 000 kilometriä. Viimeisten viiden vuoden aikana verkostoon on investoitu noin 100 miljoonaa euroa ja tulevina vuosina verkkoinvestointien arvioidaan olevan vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa, Härmä kertoo.

Kymenlaakson Sähköverkon Investoinnit tuottavat myös tulosta.

– Lainsäätäjän asettamien toimitusvarmuustavoitteiden täyttämisessä olemme edenneet etupainotteisesti ja toimitusvarman verkon piirissä on jo yli 54 prosenttia asiakkaistamme.

Sähkön siirtohinta muodostuu perusmaksusta ja kulutuksen mukaan määräytyvästä osasta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta. Verojen osuus siirtohinnasta on jopa puolet riippuen tuotteesta ja käytetyn energian määrästä. Kymenlaakson Sähköverkon hinnankorotus kohdistuu sekä perusmaksuun että kulutuksen mukaan määräytyvään osaan painottuen kuitenkin käyttömaksuihin, joiden suuruuteen sähkönkäyttäjä voi itse vaikuttaa.

Käytännössä korotuksen vaikutus sähkönsiirtolaskuun on noin 2,1–6,4 euroa kuukaudessa asumismuodosta riippuen. Suurin korotus tulee sähkölämmitteisille omakotitaloille.