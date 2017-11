Elmo Jankari käväisi Harjussa

Olympiakenttäratsastaja Elmo Jankari saapui Saksasta Virolahdelle pitämään valmennustunteja Harjun oppimiskeskuksella. Viime viikon maanantaina ja tiistaina tunneilla harjoiteltiin muun muassa hallimaastoesteiden hyppäämistä ja ratsastajan oikeanlaista asentoa. Tämä oli Elmo Jankarin kolmas valmennussessio Harjun oppimiskeskuksella parin viime vuoden aikana.

Tällä kertaa Elmo Jankari järjesti yhteensä 21 valmennustuntia kahden päivän aikana ja jokaiselle tunnille osallistui 3-4 ratsukkoa kerrallaan. Elmon tunnit ovat olleet erittäin suosittuja ja ne on varattu aina nopeasti täyteen Harjussa.

Elmo on 25-vuotias suomalainen olympiakenttäratsastaja, joka osallistui viime vuoden Rio de Janeiron olympialaisiin lajinsa nuorimpana osallistujana. Elmo on harrastanut ja kilpaillut 9-vuotiaasta lähtien ja ohjannut valmennustunteja viimeisen viiden vuoden ajan.

Hänen kilpailukautensa on tällä hetkellä talvitauolla ja Elmo onkin nyt keskittynyt valmennustuntien pitämiseen pääasiassa kotonaan Saksassa.

Elmo on lupautunut saapumaan Harjuun uudemmankin kerran.