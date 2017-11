Salpalinja-museolle kokoonnutaan juhlimaan talkooperinnettä

Kaakonkulmalla on kautta historian tehty asioita yhdessä, talkoilla ja toisia auttaen. On huomattu, että yhdessä tekeminen on helpompaa, mukavampaa ja tehokkaampaa kuin yksin puurtaminen. Tuolle perinteelle on rakentunut nykyinen vapaaehtoistoiminta monissa eri yhdistyksissä sekä yksityisten henkilöiden mielissä ja konkreettisissa teoissa.

Tätä kaikkea toimintaa ja perinnettä juhlitaan Miehikkälän Salpalinja-museolla 3. joulukuuta. Tapahtuma on osa Kuntalaiset yhessä – Miehikkälä 130 vuotta -Leader-hanketta ja Suomi 100 -juhlallisuuksia.

Juhlapuhujana toimii kouluttaja Leena Harjunpää ja musiikillisesta ohjelmasta vastaa Satu Liikkanen. Tuokiokuvia historian varrelta juhlaan tuo Timo Härmä, nykyinen vapaaehtoistoimija hänkin.

Juhlan huipentaa buffet-pöytä linnan tapaan. Luvassa on siis juhlava tilaisuus, tietysti kuitenkin miehikkäläläisittäin rennolla otteella ja pilke silmäkulmassa.