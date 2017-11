Koko kylän joulukonsertti Miehikkälän kirkossa

Miehikkälän kirkossa pidetään perjantaina 8. joulukuuta kello 18 jo perinteeksi muodostunut koko kylän joulukonsertti. Konsertissa kuullaan vanhoja ja vähän uudempiakin joululauluja eri esittäjien tulkitsemina.

Miehikkälän kirkkokuoro ja Laulu-ukot esiintyvät yhdessä ja erikseen. Kari Laine soittaa trumpettia Lauri Takasen urkusäestyksellä. Terhi Kurko johtaa sekä lauluryhmä Teresoita että puhallinyhtyettä. Seppo Plaami tuo lavalle vibrafoninsa.

Konsertissa kuullaan jälleen myös nuoria soittajia. Viulua soittavat Neea-Noora Piispa ja Saana Husu, selloa Inka-Liisa Piispa ja Maria Morfín Venäläinen, pianoa Iina Husu ja harmonikkaa Kiia-Maria Piispa.

Soittajat pääsevät myös laulamaan viime vuonna perustetussa Mamas and Daughters -yhtyeessä, jossa ”mamas”-osastoa edustavat Sanna Piispa, Kirsi Husu ja Niina Kotro.

Konsertin alkusanat lausuu kappalainen Matti Astola.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Viiden euron ohjelmamaksulla voi tukea oman kappeliseurakunnan musiikkitoimintaa. Konsertin päätteeksi on kirkossa tarjolla glögiä ja piparia.