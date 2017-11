Virolahden nuoret laulavat itsenäisyydelle

Nuoret virolahtelaiset musikantit pääsevät estradille Virolahden kirkossa itsenäisyyspäivän aattona, ensi tiistaina kello 18. Konsertti on nuorten kunnianosoitus 100 vuotta vanhalle itsenäiselle isänmaallemme ja sotiemme veteraaneille.

Maksuttomassa tilaisuudessa kuullaan monipuolinen kattaus suomalaista musiikkia Sibeliuksesta Petri Laaksosen kautta Antti Tuiskuun.

Konsertin nuorimmat esiintyjät ovat alle kouluikäisiä, vanhimmat nuoria perheenisiä ja -äitejä. Pianomusiikkia esittävät Iris Lehto, Titta Rahkonen ja Kaisa Eriksson. Selloa soittaa Viivi Kirppu ja huilua Ilona Puustinen. Heitä kumpaakin säestää pianolla Kaisa Eriksson.

Lauluryhmät Metriset, Mielikit ja Villasukat esittävät herkkiä joululauluja. Laulusooloja kuullaan Antti Salakalta, Henna Littuselta, Tiia Kalliolta ja Pinja Peltoselta.

Laulujen säestyksistä huolehtivat Niina Kotro, Iina Husu ja Markku Malmi. Konsertin aikana päästään myös laulamaan yhdessä.

Ennen konserttia on mahdollista nauttia Pitäjäntuvalle katetusta ruokailusta, jonka tuotto menee seurakunnan lähetystyölle. Aterian hinta on 15 euroa, ja ruokaa on tarjolla kello 16 alkaen.

Kello 17.30 voi seurata, kuinka nuoret virolahtelaiset vievät havuseppeleen jokaiselle sankarihaudalle.

Tilaisuuden järjestää Virolahden kappeliseurakunta.