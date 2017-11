Lukiolaiset Suomi 100 -tunnelmissa

Virolahden lukiolaiset järjestävät musiikinopettaja Outi Räsäsen johdolla Suomi 100 -konsertin ensi maanantaina kello 18 koulukeskuksen Klamin salissa. Konsertissa esitetään suomalaista musiikkia eri vuosikymmeniltä. Luvassa on musiikkia rockista rautalankaan ja instrumentaaleista iskelmään.

Idea Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi järjestettävästä konsertista syntyi viime keväänä lukiolaisten musiikkiprojektikurssilla.

– Olemme harjoitelleet ahkerasti syksyn ajan ja toivommekin, että yleisö saapuu paikalle sankoin joukoin kuuntelemaan tuotoksiamme, kurssilaiset kertovat.

Konsertissa on väliaika, jonka aikana on maksullinen kahvitarjoilu. Kahvitarjoilun järjestää lukion 17AB-ryhmä.

Konserttiin on pieni pääsymaksu, johon sisältyy konsertin käsiohjelma. Alle kouluikäiset pääsevät konserttiin maksutta. Pääsymaksuista saatu tuotto käytetään musiikkiluokan laitehankintoihin.