Mikke ja Elli -tunnustuspalkinto kerhotyöstä Ylämaalle

Sunnuntaina 19. marraskuuta vietettiin Ylämaan kirkossa perhemessu, jonka yhteydessä luovutettiin Mikke ja Elli -tunnustuspalkinto Ylämaan kerhovanhemmille.

Nuoren Kirkon Kaakkois-Suomen piiri ry palkitsee vuosittain toimijan, joka on omistautunut kouluikäisten parissa tehtävälle työlle. Tänä vuonna palkinnon sai yhteisönä ylämaalaiset vanhemmat, jotka ohjaavat seurakunnan kerhotoimintaa lapsille ja nuorille.

Paikallisten vanhempien sitoutuneisuuden ansiosta Lappeen seurakunnalla on Ylämaalla monipuolista ja aktiivista kerhotoimintaa: neljä pelikerhoa eri ikäryhmille esikoululaisista nuoriin saakka, perheiden pelikerho, 1.-2. lk puuhakerho koulupäivän yhteydessä sekä nuorten kerhonohjaajien vetämä puuha-kokkikerho.

Monipuolinen ja turvallinen kerhotoiminta tavoittaa valtaosan Ylämaan lapsista ja nuorista. Kerhoryhmissä on yhteensä mukana lähes sata lasta ja nuorta.