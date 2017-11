Vielä koulukuljetuksista

Kaakonkulmassa (9.11.) oli kirjoitus koulukuljetuksista, jossa kommentoitiin sivistyslautakunnan tekemää päätöstä (ptk 31.10.) olla muuttamatta maksuttoman koulukuljetuksen periaatteita.

Virolahden kunta on julkaissut koulukuljetuksen periaatteet lukuvuosille 2017-2018. Niiden mukaisesti kunta on järjestänyt maksuttoman koulukuljetuksen alle 5 kilometrin koulumatkan osalta koko lukuvuoden ajaksi niille 1.-5. luokan lapsille, jotka asuvat museotien varrella, tieosuudella Pyterlahti-Virojoki.

Tämä päätös on erittäin hyvä ja osoittaa vastuullisuutta, koska museotie ei ole turvallinen kulkea alakouluikäisille lapsille.

Valitettavasti samaa päätöstä ei kuitenkaan ole tehty niiden lasten osalta, jotka asuvat välillä Järvenkylä-Klamila. Sivistyslautakuntaa pyydettiin korjaamaan tämä epäkohta siten, että myös tälle välille olisi myönnetty vastaavasti maksuton koulukuljetus vähintään talviajalle. Peruste maksuttoman kuljetuksen myöntämiselle olisi ollut selkeästi olemassa tien vaarallisuudesta johtuen. Lisäksi yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseksi, olisi lautakunnalla ollut kenties jopa velvollisuus korjata mainittu epäkohta.

Lautakunta ei kuitenkaan nähnyt tarpeelliseksi muuttaa kyseisiä periaatteita. Koska on vaikea uskoa, että sivistyslautakunta tarkoituksella asettaisi lapsia eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella, on asiaa tulkittava siten, että lautakunta on käytännössä yksimielisesti todennut museotien kahden eri osan poikkeavan toisistaan huomattavasti vaarallisuuden osalta.

Lautakunnan näkemyksen mukaan matka Pyterlahdesta Virojoelle on koko lukukauden ajan vaarallisempi kulkea, kuin matka Järvenkylästä Klamilaan talviaikaan.

Ajattelin odotella tovin, ennen kuin osallistun keskusteluun, koska toivoin sivistyslautakunnasta löytyvät jonkun sellaisen tahon, joka olisi kyennyt valottamaan lautakunnan ajatustyön kulkua.

Parhaassa tapauksessa olisi jopa voitu esittää perusteluita, miten lautakunta viisaudessaan mainittuun lopputulokseen päätyi. Näin siksi, että varsinaisessa päätöksessä perusteluita ei oltu esitetty lainkaan. Tämän ymmärrän sinällään hyvin, koska perusteluiden kirjoittaminen olisi kyseisessä asiassa vaatinut melkoista luovuutta tai jopa tosiseikkojen kumoamista.

Kyseinen lautakunnan päätös osoittaa joko täydellistä piittaamattomuutta tosiseikoista tai vaihtoehtoisesti yhtä täydellistä kyvyttömyyttä ymmärtää niitä. Toki on olemassa vielä sekin vaihtoehto, ettei asiaan ole perehdytty kunnolla, eikä ole ollut olemassa käsitystä siitä mitä tarkkaan ottaen on päätetty.

En osaa ottaa kantaa siihen, mikä vaihtoehdoista olisi huonoin tai paras, mutta yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että päätöksen perustelemattomuus jättää aina runsaasti varaa arvostelulle, antaen samalla asiantuntemattoman ja ylimielisen kuvan päätöksen tekijöistä.

Sen sijaan, kielteinenkin päätös on usein hyväksyttävissä, mikäli se on perusteltu huolellisesti tosiseikkoihin nojautuen.

Petri Kivelä