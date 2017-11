Ympäristön siisteys kuuluu kaikille

Kevät on yleensä aikaa, jolloin ihmisten aivottomuus elinympäristön siisteyden suhteen tulee parhaiten esille. Silloin sulavien lumien alta alkaa paljastua kaikki se, mikä autoihin tai jopa koteihin ei ole sopinut. Valitettavasti kuitenkin myös muut vuodenajat paljastavat ympäristörikkomuksia tai jopa suoranaisia -rikoksia.

Virolahdella Vaalimaalla ihmeteltiin muutama viikko sitten suurta jätekasaa, joka koostui elintarvikkeista. Maastoon oli heitetty arviolta auton peräkärryllisen verran erilaisia säilykkeitä, näkkileipää ja paljon muutakin syötävää. Tekijä ei ole tiedossa, mutta sylttytehdas löytynee itärajan takaa, sen verran erikoisesta tapauksesta oli kysymys.

Ympäristörikkeissä tai -rikoksissa on yhteistä se, että jos tekijää ei tavoiteta, siivoaminen ja siitä aiheutuvat kustannukset jäävät maanomistajan harteille. Tässä kyseisessä Vaalimaan tapauksessa vastuu jätekasan hävittämisestä siirtyi näin ollen Virolahden kunnalle.

Suomessa ja myös meillä Kaakonkulmalla jäteasiat on tänä päivänä sen verran hyvin hoidettu, ettei kenenkään tarvitse kustannusten pelossa hävittää jätteitään kippaamalla niitä luontoon. Monet jätejakeet voi toimittaa täysin ilmaiseksi joko niille varatuille paikoille tai niitä vastaan ottaviin liikkeisiin. Auton peräkärryllinen sekalaista tavaraa vietynä Miehikkälän pienjäteasemalle maksaa kympin. Ja auton peräkärrylliseen tavaraa sopii aika paljon.

Ympäristöasioissa meidän jokaisen tulee miettiä näitä vastuukysymyksiä. Meistä jokainen osaa lajitella jätteensä ja ennen muuta toimittaa ne niille kuuluville paikoille.