Hamina Bastionissa voi kokeilla kiltteyskonetta

Wanhan Holviston Joulu järjestetään jo 15. kerran 9.-10. joulukuuta Hamina Bastionissa. Jouluinen myyntitori linnoitusmuurien suojissa on kerännyt tänä vuonna ennätysmäärän käsitöiden ja jouluherkkujen myyjiä, mukaan heitä on tulossa yli 100. Myyntipaikkoja on sekä ulkona kenttäalueella että kolmella sisämyyntialueella holvistoissa.

Myyntitori avataan molempina päivinä Tonttumuorin tervetulotoivotuksilla aamukymmeneltä. Pukinpajassa pääsee istumaan ihan oikean pukin polvelle kertomaan toiveensa. Sitä ennen voi uskaltaessaan kokeilla vaikka kiltteyskonetta. Jos tapaaminen jännittää, voi pukille myös kirjoittaa kirjeen, askarrella tai ihailla pajassa lasten kuvataidekoulun satumaista taidetta.

Talviset satuhahmot ja poromaskotti viihdyttävät tapahtuma-alueella ja nuotiotulilla paistetaan makkaraa molempina päivinä. Paikalla on myös talutusratsastusta poneilla sekä Hembölen kotieläinpiha ja rapsuteltavina Haminan Kaverikoirat. Perheen oman jouluselfien voi käydä nappaamassa Talven Ihmemaassa.

Sepän taontanäytöksiä järjestetään tasatunnein aina iltapäivään saakka. Joulupuuroa ja kuumia juomia saa puolestaan linnoitusravintolasta. Molempina päivinä nähdään myös kaksi joulunäytelmän esitystä. Joulunäytelmän Kolme kuningasta ja kauneimmat joululaulut tuo tunnelmaholviin Haminan seurakunta. Myös Haminan teatteri tarjoaa yllätysohjelmaa tapahtumaan.

Iltapäivän hämärtyessä on luvassa vielä elämyksellinen Haminan Teinisirkuksen tulishow. Tapahtuma järjestetään molempna päivinä kello 10-16 ja sinne on vapaa pääsy.