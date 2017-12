Kuninkaantien itäiset osat esillä Haminassa

Suuri Rantatie, Alinen Viipurintie, Kuninkaantie… Keskiaikainen tie, joka Suomessa, silloisessa Ruotsin kuningaskunnan Itämaassa yhdisti Turun ja Viipurin linnat ja joka muotoutui kruunun tarpeisiin. Sen piirsi kartalle ensimmäisenä Jakob Teitt vuonna 1556. Mutta mikä oli Kuninkaantie, ketkä sitä käyttivät. Millainen se on tänä päivänä?

Kuninkaantieprojektin merkeissä on pidetty koulutus- ja luentotilaisuuksia useilla paikkakunnilla pitkin Suomen etelärannikkoa – siis Kuninkaantien varrella. Nyt on vuorossa itäisin alue, Kymenlaakso Pyhtäältä Kotkan ja Haminan kautta Virolahdelle.

Aluetta koskeva luento on kaikille avoin ja maksuton.

Kuninkaantiellä kerrottua -luento on Haminan pääkirjaston Kaspersalissa lauantaina 9. joulukuuta kello 10-12 matkailuopas Marja-Leena Tammisen esittelemänä.

Luennon jälkeen Haminan Seudun Oppaat ry:n oppaiden johdolla tehdään tunnin mittainen opastettu kävelykierros, jonka aikana esitellään muun muassa Tove Janssonin kaksi suurikokoista maalausta.

Kuninkaantien hyödyntämistä matkailussa viriteltiin jo 1990-luvun lopulla jolloin myös ruskeat Kuninkaantie-kyltit pystytettiin reitin varteen. Projekti ei kuitenkaan silloin saanut tulta alleen, mutta nyt se on herätetty uuteen alkuun: Kuninkaantie uuteen kukoistukseen -hanke.

Kuninkaantie on vanha postireitti Norjan Bergenistä Oslon ja Tukholman kautta Maarianhaminaan, edelleen Saaristomeren kautta Turkuun ja Etelä-Suomen halki Venäjälle Viipuriin ja Pietariin asti.

Kuninkaantie-hanke on Ykkösakseli ry:n hallinnoima ja kuuden muun Leader-ryhmän, I samma båt rf, Varsin hyvä ry, Pomoväst ry, EMO ry, SILMU ry ja Sepra ry, rahoitta hanke, jossa selvitetään vaihtoehdot, joilla Kuninkaantie-tavaramerkki saadaan säilytettyä ja sen ympärille muodostunut matkailutoimijoiden verkosto herätettyä uudelleen toimintaan.

Tavaramerkille etsitään laajemmalla alueella toimiva uskottava ja luotettava hallinnoija, joka ottaa vastuun tuotemerkin säilyttämisestä, Kuninkaantien brändin kehittämisestä, yhteistyöverkoston ylläpidosta ja matkailutien osalta toimii sopimuskumppanina Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa.

Tätä tarkoitusta varten on perustettu Kuninkaantie ry, jolle hankkeen päätyttyä siirtyvät hankkeen tulokset ja joka täten keskeytyksettä voi jatkaa toimintaa matkailutien kehittämiseksi.