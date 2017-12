Tattoo-liput myyntiin ja ohjelma valmistumassa

Hamina Tattoo festivaali 30.7.-4.8. kerää ensi kesänä maailman parhaat sotilassoittokunnat yhteen Euroopan suurimman telttakatoksen alla.

Lipunmyynti tapahtumaan alkoi perjantaina. Lippuja voi ostaa verkossa, puhelimitse ja kaikissa Lippu.fi-myyntipisteissä.

Hamina Bastionin areenalle odotetaan syntyvän kaikkien aikojen marssishow. Hamina Tattoo on myös suuri kaupunkifestivaali, jossa helposti viettää vaikka koko päivän. Linnoituskaupungin historialliset puutarhat avaavat porttinsa ja ilmaiskonsertit soivat kuisteilla ja patioilla.

– Festivaalin arvokkaana teemana on vuonna 2018 Puolustusvoimat 100 vuotta, kertoo toiminnanjohtaja Hannu Kaukiainen Tattoon tiedotteessa.

– Ystävämme ympäri maailmaa tuovat parhaat soittokuntansa vieraaksemme, iloitsee puolestaan taiteellinen johtaja Lassi Ikäheimo.

Valtioidensa virallisina edustajina Haminaan saapuvat Hollannista Military Band of H.M Royal Marechaussee, Norjasta Band of His Majesty Kings Guard, Iso-Britanniasta Band of Her Majesty Royal Marines, Yhdysvalloista Quantico Marine Corps Band, Venäjältä Representative Band of The Ministry of Defence, Saksasta Heeresmusikkorps Kassel, Etelä-Koreasta Traditional Army Band ja myös kaikki Suomen sotilassoittokunnat.

Kaikkiaan kolmetoista soittokuntaa kahdeksasta eri maasta! Joulukuussa myyntiin tulevat kaikki kuusi marssishow:ta, nuorisokonsertti, alkuviikon avajaiskonsertti sekä Tattoo-klubin ja Jazz Palatsin konsertit.

Keväällä 2018 julkaistaan ja lisätään myyntiin myös useita konserttiuutuuksia festivaaliviikkoa täydentämään.

Viikon aloittaa 29.7. sunnuntaina puolilta päivin Junior Tattoo, koko perheen ilmaistapahtuma, jossa nautitaan lasten ja nuorten orkestereiden musiikkiesityksistä. Samana iltapäivänä järjestetään myös Bastionissa maksullinen nuorisokonsertti, jota tähdittää Idols-ohjelmasta kuuluisuuteen ponnistanut Diandra.

Lapsiperheille Tattoo tarjoaa myös Kauppatorin lasten konsertissa Pikku Kakkosesta tutut Maukan ja Väykän sekä Pekka ja Susi -lastensadun ja sen pohjalta sävelletyn musiikkiteoksen.