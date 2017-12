Kotkan Nuoret Jouset vierailee Virolahdella

Kotkan Nuoret Jouset juhlistaa 100-vuotiasta Suomea suomalaisen musiikin konsertissa perjantaina 8. joulukuuta kello 19 Virolahden kirkossa. Ohjelmassa on kansallissäveltäjiemme Sibeliuksen, Kuulan, Klamin ja Melartinin kauniita teoksia.

Konsertin on ohjannut Eija Vilkki. Solistina laulaa sopraano Roosa Halinen, ja säestyksestä vastaa pianotaiteilija Esa Ylönen.

Kotkan Nuoret Jouset on Kotkan Seudun Musiikkiopiston viulunsoitonopettaja Eija Vilkin entisistä ja nykyisistä oppilaista koottu viuluryhmä, joka on jo 15 vuoden ajan järjestänyt klassisen musiikin konsertteja Kymenlaakson alueella. Ohjelmistoon kuuluu sekä klassista että viihde- ja kansanmusiikkia.

Kotkan Nuoret Jouset tekee aktiivista yhteistyötä Kotkan kaupungin lastenkulttuurin kanssa ja toimii muun muassa Kotkassa järjestettävän Kuorokimara-tapahtuman säestysorkesterina.

Viuluryhmä esiintyy vuosittain myös Lasten Meripäivillä. Lisäksi se on osallistunut kansallisiin ”Nuori soittaa” ja ”Nuori kulttuuri” -tapahtumiin.

Viime keväänä Kotkan Nuoret Jouset soitti mukana Toivo Kuulan kamarimusiikin nuotin julkaisukonserttisarjassa, joka toteutettiin yhteistyönä Espoon, Porvoon ja Lapin musiikkiopistojen kanssa.

Viuluryhmällä oli myös kunnia esiintyä presidentti Sauli Niinistölle tämän maakuntavierailulla Kotkassa. Kansainvälisiä konsertti- ja opintomatkoja viuluryhmä on tehnyt Salzburgiin ja Pietariin.