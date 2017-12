Itsenäisyypäivää juhlitaan talvisessa säässä

Tämänhetkisen ennusteen mukaan satavuotiasta Suomea juhlitaan melko poutaisessa säässä suuressa osassa maata.

Ilmatieteen laitoksen sunnuntaina tekemän ennusteen mukaan itsenäisyyspäivän eli keskiviikon vastaisena yönä maan etelä- ja länsiosan yli kulkee sadealue, jossa sade tulee pääosin lumena. Etelässä lumikertymä voi itsenäisyyspäivän aamuun mennessä olla paikoin runsaat 5 senttimetriä.

Itsenäisyyspäivän sää on sunnuntaina tehdyn ennusteen mukaan melko poutainen ja pilvipeite repeilee. Lähinnä maan itäosassa ja Pohjois-Lapissa voi sadella paikoin vähän lunta. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on -2…-6 astetta, pohjoisessa -8…-15, Lapin selkeimmillä alueilla -20 asteen tuntumassa. Torstain vastaisena yönä lounaasta leviää jälleen lauhempaa ilmaa ja sateita.

– Tällä hetkellä itsenäisyyspäivän sää näyttää kivan talviselta ja poutaiselta suuressa osassa maata. Lähettyvillä on kuitenkin kaksi matalapaineen aluetta sateineen, joten on mahdollista, että ennusteet keikahtavat sateisempaan suuntaan, sanoo päivystävä meteorologi Kaisa Solin, Ilmatieteen laitoksen tiedotteessa.