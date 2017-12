6,6 miljoonaa rajanylitystä tänä vuonna

Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta on tehty tänä vuonna 6,6 miljoonaa rajanylitystä.

Vaalimaalla rajanylityksiä on tehty tammi-marraskuussa noin 2,6 miljoonaa. Määrä on lähes viime vuoden tasoa, vain 10 000 rajanylitystä vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

Eniten liikenne on kasvanut Nuijamaalla, jossa kirjattiin 11 kuukauden aikana noin 350 000 rajanylitystä enemmän kuin vuosi sitten. Myös Imatralla ja Vainikkalassa matkustajamäärä on ollut kasvussa.

Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin marraskuussa viisi väärennettyä leimaa, kaksi väärennettyä ajokorttia sekä yksi väärennetty rekisteriote.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto aloitti marraskuussa 19 esitutkintaa, joista yhdeksän vaarallisen esineen hallussapidosta. Rattijuopumuksesta aloitettiin viisi esitutkintaa. Muita nimikkeitä olivat mm. törkeä rattijuopumus, törkeä kätkemisrikos ja valtionrajarikos. Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin kaksi anastetuksi epäiltyä ajoneuvoa.

Sakkoja rajavartiosto kirjoitti marraskuussa yhteensä 213 kappaletta. Määriltään suurimmat rikkomusnimikkeet olivat paljastinlaiterikkomus ja lievä ampuma-aserikos.

Rajavartiosto esti maahantulon marraskuussa 64 henkilöltä. Yleisin syy oli voimassaolevan viisumin tai oleskeluluvan puuttuminen. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani yhteensä 12 muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä.