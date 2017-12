Pauli Kouki SM-pronssille

Virolahtelainen, Kotkan Hektoria edustava Pauli Kouki, saavutti klassisen penkkipunnerruksen SM-pronssia viime viikonvaihteessa.

Kouki kisasi nyt ensimmäistä kertaa alle 74-kiloisten sarjassa, eli yhtä pykälää painavampien kisailijoiden joukossa kuin tavallisesti. Hän teki samalla kisaennätyksensä 162,5 kiloa.

– Olen ihan tyytyväinen, vaikka voittokin olisi ollut otettavissa paremmalla taktikoinnilla, Kouki mietiskeli kilpailun jälkeen.

Tällä hän viittasi siihen, että kulta- ja hopeatulos ratkesivat vasta punnituksen myötä, sillä sekä Jani Haapamäki että Tuomas Nikkilä nostivat molemmat 167,5 kiloa.

Koukille olisi riittänyt sama tulos, koska hän on porukan kevein. Hän päätti kuitenkin riskillä kokeilla viimeisellä yrityksellään 170 kilon nostamista. Tällä kerralla rahkeet eivät kuitenkaan vielä siihen riittäneet. 170 kiloa on myös ensi vuoden MM-kisojen raja kyseisessä sarjassa.

Pauli Kouki jatkaa kilpailemista heti helmikuussa, jolloin ovat vuorossa tulevan vuoden Suomen mestaruuskilpailut. Siellä hän aikoo palata takaisin normaaliin alle 66-kiloisten sarjaan.

– Siellä olisi sitten tarkoitus nostaa MM-raja 152,5 kiloa. Sillä varmistaisi maajoukkuepaikan Vantaalle. Jos raja menee rikki, niin toiveissa olisi viimein nostaa tuolla myös sarjan Suomen ennätys, joka on tällä hetkellä tuo 162,5 kiloa, Kouki suunnitteli.