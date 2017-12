Katseet siirrettiin jo tulevaisuuteen

Suomen 100-vuotisjuhlapäivänä kerrattiin maan historian vaiheet lukuisissa eri yhteyksissä ja samalla kiiteltiin viime sotien veteraaneja, heidän puolisoitaan ja kotirintamaa siitä, että Suomi voi tällaista juhlaa viettää.

Kaakon kaksikon yhteisessä itsenäisyysjuhlassa puhunut, Miehikkälästä kotoisin oleva dosentti Lassi Liikkanen halusi kuitenkin kääntää katseet jo tulevaisuuteen. Hän visioi vuotta 2147, jolloin Suomi täyttää 230 vuotta ja Miehikkälän kunta 260 vuotta.

Liikkanen puhui digitalisaation, globalisaation ja työvoiman rajusta muutoksesta, jotka kaikki ovat jo meneillään. Hän näkee, että runsaan sadan vuoden kuluttua ei ole niin väliä, mitä tienviitassa lukee, koska robottirekat osaavat suunnistaa muutenkin määränpäähänsä, ja bussijunat huristelevat Helsingistä Pietariin hidastaen vain logistisesti merkittävissä älyliikenteen solmukohdissa.

Liikkanen oli täysin oikeassa todetessaan, että tulevaisuuteen valmistautuminen alkaa tässä ja nyt – ei suinkaan joskus myöhemmin. Siksi Kaakonkulmallekin olisi hyvä luoda visio, joka tähtää sellaisen suuremman luomiseen, jonka varaan tulevaisuutta voidaan rakentaa. Mahdollisuudet siihen ovat nyt olemassa, kun moottoritie on valmistumassa ja Helsinki on meitä entistä lähempänä.

Liikkanen esittikin, että tänne voisi sopia hyvin saunamaailma, johon tulisivat visiitille niin venäläiset, suomalaiset kuin kaikki muutkin matkustavaiset ihmiset. Ajatus ei ole tuulesta temmattu, sillä kuten Liikkanenkin sanoi: sauna on kaikessa yleisyydessään täysin alihyödynnetty keksintö. Kaikki muutkin ideat ovat tottakai tervetulleita.