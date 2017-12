Ylämaalla äänestetään kirjastossa ja koululla

Lappeenrannassa äänestetään tutuilla paikoilla tammikuun presidentinvaaleissa. Ylämaalla ennakkoäänestyspaikkana toimii kirjasto ja varsinaisena äänestyspäivänä paikkana on koulu.

Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 17.−23. tammikuuta. Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 28. tammikuuta.

Lappeenrannassa on viime kuntavaalien tapaan 20 äänestysaluetta ja sen mukaisesti 20 vaalipäivien äänestyspaikkaa. Ennakkoäänestyspaikkoja on entiseen tapaan 11.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Sen sijaan vaalipäivänä saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin.

Presidentinvaalien mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 31.1.−6.2., ja toisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 11. helmikuuta.

Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat vaihtelevat paikkakohtaisesti sen mukaan miten kyseisen äänestyspaikan muut palvelut ovat avoinna. Varsinaisina vaalipäivinä äänestyspaikat ovat avoinna kello 9−20.