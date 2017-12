Häppiläntien kunnostamiseen 200 000 euroa

Valtiovarainvaliokunta on antanut mietintönsä syksyn lisätalousarviossa myönnetyn noin 40 miljoonan euron potin jakamisesta eri hankkeisiin.

Yksi rahan saajista on Häppiläntie, jota Kaakkois-Suomen ely-keskus lähtee kunnostamaan.

– Kysyin ely-keskukselta mikä on Kaakonkulmalla tärkein hiekkatieosuus ja sain vastauksen, että Häppiläntie, joten raha osoitetaan sinne, kansanedustaja Markku Pakkanen (kesk.) kertoi päätöksen jälkeen.

Pakkasen mukaan toinen tärkeä tieosuus on Muurikkala-Miehikkälä, mutta Häppiläntie ajoi vielä toistaiseksi siitä ohi.

– Rahaa on vähän, joten emme voi sinne esittää useampaa tietä kerralla. Nämä ovat nimenomaan hiekkateiden kunnostamiseen ja päällystämiseen tarkoitettuja varoja, jotka eivät ole muista tierahoista pois, Pakkanen muistutti.

Toinen Virolahtea koskeva hanke mietinnössä on rannikkoseutujen ja saariston matkailun edistämiseen liittyvä hanke, jonne osoitetaan 400 000 euroa.

– Raha on tarkoitettu muun muassa veneilijöiden käyttämien ulkoilu- ja matkailupaikkojen kunnostamiseen. Kohteita ei ole vielä sen tarkemmin määritelty, mutta kysymyksessä on ympäristöministeriön alainen rahoitus. Alueilta kannattaa olla itse aktiivinen, jotta sitä voi saada, Pakkanen ohjeistaa.