Takaselle opiskeluapurahaa

Kolme urheiluampujaa on saanut Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön (URA) opiskeluapurahan lukuvuodelle 2017-18. He ovat Aleksi Leppä, Tommi Takanen ja Timi Vallioniemi.

URA jakoi apurahat Helsingissä pidetyssä tilaisuudessa 130 urheilijalle kuluvalle lukuvuodelle 2017-2018. Apurahoja jaettiin koko lukuvuodelle 3000 euron tai yhdelle lukukaudelle 1500 euron suuruisina, yhteensä 301 500 euroa. Apurahan saajien joukossa on niin aktiiviurheilijoita kuin myös jo uransa lopettaneita urheilijoita.

Apurahan sai kolme urheiluampujaa: kivääriampuja Aleksi Leppä sekä skeet-ampujat Tommi Takanen ja Timi Vallioniemi. Apurahan suuruus on 3000 euroa.

Takanen ja Vallioniemi saivat apurahan myös viime vuonna.

– Opiskelevalle ampumaurheilijalle apuraha on tärkeä, koska taloudellinen tilanne on aina haaste, sanoi Takanen, joka opiskelee Lappeenrannassa tuotantotalouden diplomi-insinööriksi.

– Apurahasta tuli hyvä mieli, ja siitä on konkreettista hyötyä, koska töitä ei ehdi tekemään etenkään kilpailukauden aikana. Pakollisia opintoja minulla ei enää ole, diplomityö puuttuu, Takanen kertoi käydessään Helsingissä maanantaina.