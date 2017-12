Isot sijoitukset pienen riesa

Kuntien ensi vuoden talousarviot alkavat olla vahvistamista vaille valmiit. Kaakon kaksikossa tuleva vuosi ei tuo tullessaan mitään mullistavaa, vaan budjetit on tehty niin sanotusti varman päälle. Ainoastaan Virolahden yhä kasvava velkataakka erottuu muista talousluvuista, sillä nyt kunnan velkamäärä nousee kokonaan uudelle kymmenluvulle, 20 miljoonaan euroon.

Mittava velkamäärä perustuu siihen, että pieni kunta joutuu investoimaan rajusti, reippaasti yli viidellä miljoonalla. Suurin kohde on jälleen kerran Vaalimaa, jonne kunta rakentaa parhaillaan uutta infrastruktuuria Zsar outlet-kylän tarpeita varten.

Velka on veli otettaessa, mutta veljenpoika maksettaessa, sanoo vanha sananparsi. Virolahden tapauksessa voi pahimmillaan niin käydä, mutta ainakin toistaiseksi kaikki viittaa siihen, että suunniteltu Zsarin liikekeskushanke etenee ja myös valmistuu vuoden kuluttua näihin aikoihin.

Virolahden velkataakassa on muistettava se tosiasia, että se on suurelta osin sijoitusta tulevaisuuteen. Kun kauppakeskukset aikanaan valmistuvat, ne maksavat itse itsensä takaisin monessa eri muodossa. Tärkeintä on saada uusia asukkaita kuntaan. Ja sitä nämä suurhankkeet suorastaan tyrkyttävät sadoilla työpaikoillaan.

Tällä viikolla Vaalimaalta kantautui jälleen uusia uutisia, kun Rajamarket-kauppaketjun omistava Sergei Ananiev ilmoittautui vuokraamaan ja myöhemmin todennäköisesti ostamaan Länsikeskuksen tontin, jossa edellinen yrittäjä ehti jo tehdä perustukset ja kellaritilat valmiiksi ennen konkurssiaan. Tällekin hankkeelle on syytä toivottaa mitä parhainta menestystä, sillä juuri tällaista Virolahti ja siinä samalla koko Kaakonkulma tarvitsee.