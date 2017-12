Sergei Ananiev pohtii vielä liikekeskuksensa muotoa

VIROLAHDEN kunnanhallitus sai maanantaina mieluisan tehtävän hyväksyä ja esittää edelleen valtuustolle Vaalimaan Länsikeskuksen tonttia koskevan maanvuokra- ja osto-optiosopimuksen.

Uuden sopimuksen taustalla on Rajamarket-kauppaketjusta tuttu yrittäjä Sergei Ananiev.

Sopimuksen viralliset osapuolet ovat Virolahden kunta ja Kiinteistö Oy Vaalimaantie -niminen yhtiö.

– Kyllähän tämä oli hieno joululahja, kiitteli kunnanjohtaja Osmo Havuaho kun asia alkoi varmistua.

Vaalimaa Shopping Center Oy:ltä jäänyttä Länsikeskuksen tonttia on yritetty saada tänä vuonna pois Kymenlaakson ulosottoviraston listoilta, koska tiedossa on ollut, ettei tontista saada siitä pyydettyä miljoonaluokan summaa.

Ulosottotoimet ovat mitä ilmeisemmin nyt päättymässä ja tontin vuokraaja tekee ulosottoviraston kanssa erillisen kauppakirjan tontilla olevista perustuksista ja kellaritiloista.

Sergei Ananievin suunnitelmissa on rakentaa Vaalimaan paraatipaikalle liikekeskus.

Vuokrasopimuksen mukaan vuokralainen sitoutuu rakentamaan vähintään 11 000 kerrosneliömetriä kauppakeskustiloja vuoden 2021 loppuun mennessä. Sopimus on neuvoteltu 50 vuodeksi.

Sopimuksessa on määritelty 200 000 euron suuruinen uhkasakko, jos velvoitteita ei syystä tai toisesta täytetä.

Toistaiseksi yrittäjä itse ei vielä tiedä millainen lopullisesta liikekeskuksesta tulee.

– Tästä on neuvoteltu Virolahden kunnan kanssa nyt noin vuoden verran ja vasta nyt olemme ottaneet ensimmäisen askeleen eteenpäin. Yhteistyökumppaneiden kanssa neuvottelemme koko ajan ja lopullinen muoto varmistuu myöhemmin, Ananiev totesi tiistaina.

Ananiev ei myöskään ottanut tässä vaiheessa kantaa siihen, tapahtuuko nykyisen Rajamarketin tai Idänportin kohdalla jotakin.

– Ne ovat toimineet tähän asti oikein hyvin, hän sanoi.

Kunnanhallituksen osaltaan hyväksymän sopimuksen mukaisesti vuokralainen maksaa kunnalle sopimuksen allekirjoittamispalkkion, kun alueen vuokraamista koskeva kunnanvaltuuston päätös on saanut lainvoiman. Allekirjoituspalkkio on 100 000 euroa.

Palkkiolla katetaan kunnalle vuokra-alueen ja sen rakenteiden hoidosta aiheutuneet kustannukset. Allekirjoituspalkkiosta vähennetään edelliseltä vuokralaiselta rästiin jääneistä edellä mainituista maksuista ulosottotoimin mahdollisesti saatava osuus.

Vuosivuokran määräksi osapuolten kesken on sovittu 79 300 euroa. Vuokra-alueen kauppahinta on 3,05 miljoonaa euroa. Sillä vuokraaja voi lunastaa tontin itselleen, kun rakennusvelvoite on täytetty.

Virolahden kunnan kannalta Länsikeskuksen rakentaminen tietää vuokratuloja ja uusia työpaikkoja, mutta myös mietittävää, muun muassa asuntojen suhteen.

Jos Zsar outlet-kylä ja Länsikeskuksen liikekeskus molemmat toteutuvat täysimääräisenä, puhutaan arviolta noin tuhannesta uudesta työpaikasta. Se taas tarkoittaa asuntojen kysyntää.

– Kyllä me varmasti joudumme asuntoasioita miettimään heti alkuvuonna. Tarvettahan olisi vaikka kuinka paljon, mutta se on toinen asia mihin paukut riittävät. Joka tapauksessa Haukitien rivitalo tullaan ilman muuta toteuttamaan. Keskusteluja käydään myös yksityisrahoituksella rakennettavista asunnoista, Osmo Havuaho ennakoi.

Uudet työpaikat eivät kuitenkaan heti ensialkuun todennäköisesti vaikuta päivähoito- ja koulupaikkoihin merkittävästi.

– Odotusarvo on, että tänne töihin tuleva porukka on keski-iältään suhteellisen nuorta, joten koulu- ja päivähoitokysymykset eivät ole niitä ensimmäisiä ratkaistavia ongelmia.

JUKKA KINNUNEN