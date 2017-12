Vesi keitettävä Ylämaan kirkonkylällä

Pohjavesien poikkeuksellinen pinnannousu aiheutti Ylämaalla kirkonkylän alueen juomaveden keittokehotuksen torstaina illansuussa.

Muslähteenmäen vedenottamolla todettiin, että vedenlaatu on voinut heiketä ja siksi varotoimenpiteenä Ylämaan kirkonkylän alueella kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi suositellaan keitettävän vähintään 5 minuutin ajan.

Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Vettä voi käyttää peseytymiseen, saunavetenä ja vastaaviin tarkoituksiin normaalisti. Ainoastaan juomavetenä ja ruuanlaittoon käytettävä vesi suositellaan keitettäväksi. Esimerkiksi kahvinkeittimeen on syytä käyttää keitettyä vettä.

Muslähteenmäen vedenottamon kaivoon ei ole päässyt pintavesiä eikä kyseessä ole epäily jätevesisaastutuksesta. Kyseinen kaivo on otettu pois käytöstä korjaustoimenpiteiden ajaksi.

Vettä verkostoon johdetaan toiselta vedenottamolta, Multamäestä, jossa ei ole todettu saastumista.

Talousvedestä on otettiin eilen näytteet, joiden tuloksista tiedotetaan tänään iltapäivällä.